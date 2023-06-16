Армавир, Краснодарский край, 16 июня, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Жителя города Армавира Краснодарского края 15 лет обвинили в поджоге школы, подростка арестовали, сообщили 16 июня в пресс-службе краевого управления СК.

Иван Шилов ИА REGNUM

В отношении подростка возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта, обвинения ему предъявлены по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ. Расследует уголовное дело Армавирский межрайонный отдел СК на основании полученных от ФСБ материалов.

«По данным следствия, фигурант в период с апреля по май 2023 года решил в целях устрашения населения поджечь одно из общеобразовательных учреждений города Армавира», — сообщили в ведомстве.

Житель Армавира изготовил зажигательную смесь и приступил к изготовлению самодельного оружия. Всё это он прятал в хозяйственной постройке возле своего дома.

Правоохранители пресекли его деятельность 15 мая 2023 года. Подростка задержали, суд отправил его под стражу.

15 июня ФСБ сообщила о задержании готовившего теракт в Брянской области жителя региона. Установлено, что он собирал сведения о сотрудниках ФСБ, маршрутах их поездок. Ведомство полагает, что злоумышленник хотел совершить теракт в отношении сотрудников ФСБ в Стародубском районе области.