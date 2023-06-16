Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 11:27 — ИА Регнум. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) принимаются беспрецедентные меры безопасности. Об этом 16 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Меры безопасности и меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, можно сказать беспрецедентные, это нормальная практика», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон.

Песков также предупредил о возможных перебоях с беспроводным интернетом, за исключением сети Wi-Fi.

На брифинге 14 июня пресс-секретарь президента заявил, что выступление Путина на ПМЭФ состоится 16 июня. Ориентировочно на 14:00 намечено пленарное заседание. Песков анонсировал большое выступление Путина, а затем состоится дискуссия. Пленарное заседание форума с участием президента будет модерировать политолог Дмитрий Саймс.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Форум проходит ежегодно начиная с 1997 года. Форум начался 14 июня и завершится 17 июня.

Главный гость ПМЭФ в этом году — ОАЭ. Сегодня, 16 июня, на форуме Путин проведёт встречу с президентом страны Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.