Москва, 16 июня, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил Валентину Терешкову недавно учреждённым орденом Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса. Таким образом, депутат Госдумы и первая женщина-космонавт также стала и первым кавалером этого ордена. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Космонавт Валентина Терешкова

«За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну — Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, члена комитета Государственный Думы по международным делам», — говорится в документе.

В мае сообщалось, что Путин учредил орден Гагарина. Им будут награждать за заслуги в сфере космоса.

Как рассказал 16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Пусков, по завершении форума в Константиновском дворце в рамках ПМЭВ Путин планирует встретиться с Валентиной Терешковой, которая отмечает годовщину своего космического полёта. Как указал Песков, это очень важная встреча, президент очень тепло и с уважением относится к Терешковой.

16–19 июня 1963 года, 60 лет назад, Валентина Терешкова — позывной Чайка — совершила свой исторический полет в космос. Её корабль «Восток-6» 48 раз облетел вокруг Земли. Общая продолжительность полёта составила 2 суток 22 часа 50 минут. Терешкова вошла в историю как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет.