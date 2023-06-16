Москва, 16 июня, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Украинские военные в течение суток понесли значительные потери в ходе попыток провести наступление на южнодонецком и донецком направлениях в зоне спецоперации. Об этом 16 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В течение суток подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на южнодонецком и донецком направлениях», — сказал он.

Военный уточнил, что в районе Времевского выступа самые активные военные действия велись у Ровнополя и Урожайного в ДНР, где благодаря мужественным действиям «Восточной» группировки российских войск, а также ударов авиации и огня артиллерии удалось отразить пять атак украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ активизировали наступление на запорожском направлении. Он уточнил, что украинские боевики попытались провести наступление на ореховском направлении в направлении Токмака, за которым имеется оперативный степной простор, где можно добраться до Азовского моря. Рогов добавил, что также бои продолжаются у Времевского выступа.

О неудачном начале украинского контрнаступления ранее сообщало и Минобороны. Так, по данным на 14 июня, с начала наступления ВСУ потеряли убитыми и ранеными порядка 7,5 тысячи человек.

Официальные лица на Западе скупо комментируют ситуацию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что ВСУ теряет военную технику, отметив, что это неизбежно во время боёв.

О больших потерях сообщают и западные СМИ. Американская газета Washington Post, ссылаясь на данные от украинских военных, сообщила, что подготовленная по стандартам НАТО 37-я бригада украинской армии в первом бою потеряла более половины личного состава.