Москва, 16 июня, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Установленная в России пятидневная рабочая неделя — это оптимальный вариант, и увеличивать её на ещё один день нельзя. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 июня заявил член комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алёхин (КПРФ). Так он прокомментировал высказывание министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, выступившего против введения в России шестидневной рабочей недели.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочий

Как заявил парламентарий, если работодатели хотят, чтобы их сотрудники трудились больше, то пусть платят сверхурочные, как прописано в Трудовом кодексе РФ, а поддержать введение шестидневки нельзя.

«Я понимаю, что у нас сейчас есть проблема с предприятиями оборонки. Например, у нас в Омске они перешли на трёхсменную работу. И танковый завод, и производственное объединение «Полёт». Да, кадров не хватает. Но справляются», — сказал Алёхин.

По его словам, пятидневная рабочая неделя — это оптимальный вариант. Если ситуация в стране усугубиться, то, может быть, придется принимать временные радикальные решения, но не более того. Что касается повышения производительности труда, то, как подчеркнул депутат, для этого следует не увеличивать продолжительность рабочей недели, а устанавливать новое оборудование и повышать квалификацию работников.

«Там, где стоит современное оборудование, — там высокая производительность труда», — уверен парламентарий.

Ещё более критично к идее о шестидневной рабочей недели отнеслась директор Центра трудовых исследований ВШЭ Нина Вишневская. По её словам, нет никакой экономической целесообразности запускать шестидневную рабочую неделю.

«И такие предложения скорее продиктованы желанием выделиться и предложить не похожее на то, что предлагают другие. Серьезно к этому относиться трудно», — сказала она.

Экономист согласилась, что введение шестидневки скорее обернулось бы не ростом производительности труда, а её падением. Особенно в крупных городах, где всё строится на больших стрессах и длинных дорогах.

«Кроме того, пришлось бы перестраивать систему образования. В том числе и дошкольного. Детей пришлось бы переводить на шестидневное обучение, перестраивать общественный транспорт, работу магазинов. Иными словами, наблюдалась бы серьезная перетряска всего образа жизни, которая принесла бы очень мало положительных моментов», — констатировала Вишневская.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что с идеей об установлении шестидневной рабочей недели в Минтруд обратилась ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». По мнению авторов этой инициативы, антироссийские санкции увеличивают нагрузку на экономику, которая нуждается в дополнительных инвестициях. При этом введение шестидневной рабочей недели в России будто бы может повысить устойчивость экономики, а также подготовит условия для технологического и промышленного прорыва.

В свою очередь, Котяков указал, что в России рынок труда и действующее законодательство уже позволяют работодателю достаточно гибко организовывать время и труд каждого конкретного сотрудника. По его словам, необходимо делать больший акцент на регулировании этих отношений в персональном диалоге работника с работодателем.