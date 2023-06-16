Москва, 16 июня, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин остаётся открытым к любым контактам для обсуждения вариантов решения украинской проблемы и поддерживает любые идеи, направленные на урегулирование ситуации, сообщил 16 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Украинская проблема связана с наличием антирусского центра прямо у границ России», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Путин поддерживает любые идеи, которые могут привести к урегулированию ситуации.

Песков также подчеркнул, что Путин приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, в мае президент России заявил, что территорией, которая называется Украиной, в последние годы руководил Запад, который создал там «анти-Россию». По словам президента, жители Украины должны понимать, что руководство страны подталкивает Россию на зеркальные действия. Таким образом киевские власти предпринимают попытки вызвать ответную реакцию Москвы. Путин добавил, что в отличие от ВСУ российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре.

Позже 13 июня российский лидер подчеркнул, что украинские власти «выбросили» все договорённости, которых удалось достичь в марте 2022 года после того, как российская армия отошла от Киева. Путин уточнил, что на переговорах речь велась о том, чтобы «в законе на Украине ввели соответствующие ограничения».

При этом 10 июня Путин поддержал идею об участии ряда африканских лидеров в обсуждении урегулирования украинского конфликта. Президент поддержал идею, высказанную президентом ЮАР Сирилом Рамафосой об участии группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования ситуации на Украине.