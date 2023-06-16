Москва, 16 июня, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Все социальные обязательства в России будут исполняться в полном объёме, это один из главных приоритетов президента Владимира Путина, заявил 16 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Конечно, все говорили, что по мере роста расходов нам нужно или думать о том, как повышать доходы, или сокращать расходы. Это абсолютно понятный набор действий для экономистов. Все социальные обязательства будут исполняться в полном объеме. Социальный характер нашего государства является абсолютной константой, он зафиксирован в нашей конституции. И вы знаете, что социальный характер, социальные обязательства являются одним из главных приоритетов президента Путина», — сказал Песков.

В декабре прошлого года Владимир Путин отметил, что Россия продолжит исполнять все финансовые обязательства по социальным проектам. Страна будет вести ответственную финансовую и макроэкономическую политику. Это, как указал президент, является важным не только в сегодняшних условиях, но и в долгосрочной перспективе.

В апреле 2023 года Путин сообщил, что реальные доходы россиян, пусть и скромно, но начали расти. Российский лидер поблагодарил законодателей за результативную работу по созданию фундамента для эффективного социально-экономического развития страны и повышения качества жизни людей. При этом он указал, что важно действовать чётко и быстро, работать сплочённо, чтобы граждане вовремя и в полном объёме получали поддержку.