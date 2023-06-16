Москва, 16 июня, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Администрация президента России констатирует динамичное развитие отношений со странами Африки и ожидает, что оно будет продолжаться и набирать темп. Об этом 16 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В целом мы констатируем за последнее время очень динамичное развитие наших отношений с государствами Африканского континента», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что, по его мнению, такая внешнеполитическая траектория России «будет продолжаться и набирать темп», и добавил, что во встрече президента Владимира Путина с лидерами африканских стран примут участие глава МИД Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

«Мы обязательно попросим министра, он по итогам встречи основные параметры вам расскажет», — добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в течение ближайшего времени проведёт встречу с главами ряда стран Африки для обсуждения их инициативы по урегулированию украинского конфликта. Такую договорённость удалось достичь во время телефонного разговора российского лидера с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

До этого представитель южноафриканского лидера Винсент Магвенья сообщил, что африканская миссия по урегулированию российско-украинского конфликта предложила остановить военные действия. По его словам, шесть стран Африки считают, что переговоры могут проходить и без вывода российских войск с территорий, которые Киев считает своими.