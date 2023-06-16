Москва, 16 июня, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Российские военные за сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском выступе, уничтожив более 200 бойцов противника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он указал, что подразделения противника продолжали нести значительные потери, предпринимая безуспешные попытки наступления на южнодонецком и донецком направлениях. На Времевском выступе наиболее активные боевые действия шли в районах населённых пунктов Ровнополь и Урожайное (ДНР).

«В результате мужественных действий российских подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии отражены пять атак подразделений ВСУ. За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 5 танков, 7 боевых машин пехоты, 5 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, а также 2 минометные батареи», — рассказал Конашенков.

Кроме того, всего на южнодонецком и донецком направлениях Киев в ходе безуспешных попыток наступления потерял за сутки более 400 военнослужащих.

Так, на донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск были отражены пять атак противника в районах населённых пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка.

Также 16 июня Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России с начала специальной операции уничтожили более 10 тыс. танков и других боевых бронемашин ВСУ.

13 июня президент России Владимир Путин отметил, что противник пытается атаковать на четырёх направлениях, но не имеет никакого успеха. На вопрос о том, началось ли анонсированное несколько месяцев назад Киевом контрнаступление, Путин указал, что «оно началось и идёт в данный момент».