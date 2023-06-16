Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Quirinale.it Абдельмаджид Теббун

«Президент ОАЭ не примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, но к Путину присоединится президент Алжира», — сказал Песков.

На брифинге 14 июня пресс-секретарь президента заявил, что выступление Путина на ПМЭФ состоится 16 июня. Путин прибудет на форум около 14:00. Представитель Кремля анонсировал большое выступление Путина, а затем состоится дискуссия. Путин даст оценки ситуации в мире, очертит планы на перспективы, а также даст оценку российской экономики.

В Кремле ранее анонсировали встречу Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Кроме того, 15 июня в Кремле прошла встреча лидеров России и Алжира. По итогу встречи стороны подписали декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве. Как отметил президент Владимир Путин, подписание этого документа знаменует начало нового, ещё более продвинутого этапа в двусторонних отношениях.