Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Тему влияния спецоперации на экономическую ситуацию в России поднимет в ходе своего выступления на Петербургском экономическом форуме президент Владимир Путин, сообщил 16 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Песков пояснил, что невозможно в экономическом обзоре, который представит президент, миновать темы СВО, обойтись без вопросов её эффекта на экономику и на международно-экономические процессы, не связанные сами по себе с СВО.

Представитель президента уточнил, что Путин в своей речи расскажет о том, насколько, по сравнению со многими странами Запада, Россия неплохо себя чувствует «в условиях предкризисной ситуации».

«Они (страны Запада. — Прим. ред.) страдают, да, страдают особенно их экономические показатели», — сказал Песков.

Песков сообщил также, что модерировать пленарное заседание, на котором 16 июня выступит Путин, будет политолог Дмитрий Саймс. В ходе сессии президент изложит своё видение геополитической ситуации и расскажет о планах Москвы.

Песков также заявил в преддверии выступления президента, что ни о какой экономической изоляции России говорить нельзя. По его словам, экономика России, несмотря на введённые Западом из-за СВО санкции, продолжает развиваться.