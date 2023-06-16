Рим, 16 июня, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Папу Римского Франциска выписали из больницы имени Агостино Джемелли в Риме, в которой он находился после операции. Об этом 16 июня сообщил телеканал Rai News 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Глава католической церкви вышел из медицинского учреждения в 08:44 (09:44 мск). По информации телеканала, до возвращения в Ватикан понтифик намерен посетить базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме для вознесения молитвы.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня стало известно, что папе Римскому Франциску проведут операцию на брюшной полости. После этого 86-летний понтифик должен был в течение нескольких дней находиться под наблюдением врачей.

Франциска избрали папой Римским в 2013 году, и он сменил на этом посту папу Бенедикта, ушедшего на покой. Новый понтифик испытывает серьёзные проблемы со здоровьем, из-за которых почти не может ходить самостоятельно.