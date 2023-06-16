Москва, 16 июня, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Россия сегодня не находится в экономической изоляции, так как в экономических делах вакуума быть не может. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Безусловно, не в изоляции. Здесь никакого вакуума быть не может в экономических делах», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что, когда в экономической сфере какие-то направления закрываются, другие направления сразу же автоматически открываются, став более рентабельными и выгодными.

Как сообщало ИА Регнум, ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил, что Россия выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением западных государств и готова осуществлять долгосрочные проекты с дружественными странами. Он подчеркнул, что расчёты недоброжелателей обрушить российскую экономику, подорвать устойчивость рубля и снизить качество жизни россиян провалились.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 23 мая заявил, что политика санкций Запада не сломала российскую экономику и не смогла обвалить национальную валюту и стать причиной разрушительной инфляции. Премьер-министр отметил, что Россия при этом продолжает развиваться.