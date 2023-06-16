Рогов: ВСУ активизировали наступление на запорожском направлении
Рогов заявил, что ВСУ активизировали наступление на запорожском направлении южнее Орехова
Мелитополь, 16 июня, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Украинская армия активизировала наступление на запорожском направлении. Об этом 16 июня заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На запорожском направлении украинские боевики активизировались южнее города Орехов», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».
Рогов отметил, что ВСУ предприняли попытку наступления на ореховском направлении на населённый пункт Работино в направлении Токмака, за которым имеется оперативный степной простор, по которому можно добраться до Азовского моря.
Глава движения указал, что боестолкновения также продолжаются у Времевского выступа, который находится на границе Запорожской области и ДНР, однако противник пока не ввёл в бой свои главные резервы.
«Они пока не бросались в бой и не принимали участие в активных наступательных действиях. Враг накопил силы, но не бросает их пока вперёд», — пояснил он.
Как сообщало ИА Регнум, 15 июня Рогов написал, что ВСУ безуспешно попытались провести наступательные действия на ореховском направлении, в ходе которых стремились прорвать первую линию обороны российской армии. Все попытки атак украинских боевиков были успешно купированы.
Позднее глава движения рассказал, что в городе Запорожье, который временно оккупирован киевскими властями, в данный момент сложилась тревожная обстановка. Он уточнил, что в городе идут массовые облавы и репрессии и фактически ведётся расправа над мирными жителями.