Берн, 16 июня, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Чемпион зимних Олимпийских игр в Саппоро 1972 года по бобслею в соревнованиях четвёрок швейцарец Жан Вики скончался на 90-м году жизни. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона.

German Federal Archive Бобслей

Уточняется, что 18 июня олимпийский чемпион мог бы отпраздновать свой 90-летний юбилей.

Кроме золотой награды на Играх в Саппоро, Вики является обладателем двух бронзовых олимпийских медалей: в 1968 году на соревнованиях четвёрок и в 1972 году в состязаниях двоек. Также он восемь раз стал чемпионом Швейцарии по бобслею в соревнованиях двоек и четвёрок.