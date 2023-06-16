Мелитополь, 16 июня, 2023, 08:42 — ИА Регнум. В городе Запорожье, который временно оккупирован украинской армией, сейчас сложилась тревожная обстановка. Об этом 16 июня рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В городе сложилась тревожная обстановка. Проводятся массовые облавы и репрессии», — привело его слова РИА Новости.

Рогов уточнил, что всех неугодных прокиевским властям принудительно мобилизуют или объявляют пророссийскими шпионами, и добавил, что фактически ведётся расправа над мирными жителями.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Рогов рассказал, что во временно оккупированном Киевом городе Запорожье прогремело два взрыва. Он добавил, что после этого там прозвучали сирены воздушной тревоги.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевские власти не признали его итоги и ведут обстрелы территории региона, включая гражданские объекты и дома мирных жителей. В данный момент российская армия контролирует около 70% области, при этом ВСУ пока продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.