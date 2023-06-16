Авдеевка, ДНР, 16 июня, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Российские военнослужащие дали отпор превосходящим силам украинских солдат на авдеевском направлении (ДНР) и обратили противника в бегство, сообщил журналистам офицер Вооружённых сил России с позывным Макар.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Противник бежит при серьезных боестолкновениях и не особо сильно цепляется за свои позиции. Покидает свои укрепления и убегает», — заявил боец, которого цитирует РИА Новости.

Офицер отметил, что отделение ВСУ дважды убегало от его подразделения в ходе одной из атак. Так, понеся потери и отступив в первый раз, отряд киевской армии был вынужден вновь идти в бой после получения соответствующего приказа.

Однако новый урон заставил украинских бойцов ретироваться повторно. Макар добавил, что такие действия противника свидетельствуют об очень низком уровне боевого духа в рядах киевских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня стало известно, что на артёмовском направлении (ДНР) военнослужащие 200-й бригады Северного флота нанесли удары по бронетранспортерам, на которых после неудачной попытки провести атаку отступали украинские бойцы.

Один из ударов пришелся по десантному отсеку БТР, в котором находилась пехота ВСУ. 16 июня в группировке «Восток» Вооружённых сил России сообщили, что в районе населённого пункта Новодонецкое (ДНР) всего один российский расчёт тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк» остановил наступление украинских войск.

Бой вели наводчик-оператор сержант Виктор Петрунин и его сослуживцы.