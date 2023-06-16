Находка, Приморский край, 16 июня, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Возгорание на зарубежном судне Beks Force, которое произошло около берегов Находки в Приморском крае, началось в машинном отделении. Об этом 16 июня рассказал председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

Юрий Смитюк/ТАСС Сухогрузы у берегов Находки

«Пожар произошёл в машинном отделении», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Суханов уточнил, что судно шло порожняком из Китая в порт Восточный для погрузки угля, и указал, что владелец судна находится в Турции.

«Дедвейт сухогруза — 180 тысяч тонн. Длина около 300 метров, большое судно», — пояснил глава профсоюза.

Также он заметил, что после ликвидации пожара судно могут отправить на ремонт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что сухогруз, ходящий под флагом Маршалловых Островов, загорелся у Находки в Приморье. Уточнялось, что на борту судна 24 члена экипажа, двое из которых в результате возгорания пострадали и были доставлены на берег. Сейчас судно находится на расстоянии 25 миль от порта Находка.