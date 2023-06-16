Курск, 16 июня, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Возгорание на складе с пухом в Курской области удалось локализовать на площади в 2 тысячи квадратных метров. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России Ликвидация возгорания на складе с пухом в Курске

Уточняется, что площадь пожара составила порядка 2 тысяч квадратных метров. В работах по ликвидации возгорания принимают участие 40 человек и задействовано 10 единиц техники.

«Пожар локализован», — говорится в сообщении.

Также указывается, что данных о пострадавших в результате пожара не поступало.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813502" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Возгорание на складе с пухом в Курской области локализовали

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Курской области вспыхнул пожар на складе пуха. Расчёты противопожарных служб выехали на место происшествия по повышенному рангу. Данные о пожаре поступили в региональное отделение ведомства в 02:29 мск.