Пекин, 16 июня, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Россия выстояла перед беспрецедентным давлением коллективного Запада и готова к осуществлению долгосрочных проектов с дружественными странами. Об этом 16 июня заявил посол России в Китае Игорь Моргулов во время своего выступления на форуме 13-й Китайской ярмарки зарубежного инвестиционного сотрудничества в Пекине.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Игорь Моргулов

Как указал Моргулов, слова которого процитировал ТАСС, сейчас на Россию оказывается беспрецедентное по масштабу давление с помощью санкций, которое было призвано обрушить российскую экономику, подорвать устойчивость рубля и снизить качество жизни россиян.

«Эти расчёты наших недоброжелателей провалились. Экономика России не только выстояла, но и продолжает своё поступательное развитие», — сказал он.

Посол отметил, что уровень безработицы в России на данный момент составляет 3,5%, что является рекордным показателем, и уточнил, что в начале мая инфляция снизилась до 2,3% в годовом исчислении — этот показатель самый низкий для европейских стран.

«Готовы совместно реализовывать на российской территории перспективные долгосрочные взаимовыгодные проекты», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что политика санкций недружественных стран не сломала российскую экономику, а также не смогла обвалить национальную валюту и стать причиной разрушительной инфляции. Он подчеркнул, что Россия при этом продолжает развиваться.

Также 11 мая британское издание The Spectator написало, что западные страны потерпели неудачу после объявления России экономической войны с момента начала спецоперации. Авторы публикации отметили, что России удалось преодолеть западные ограничения.