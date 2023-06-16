Москва, 16 июня, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Расчёты самоходных миномётов 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа поразили очередные цели в зоне специальной военной операции, сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны России, которое опубликовало соответствующий видеоролик.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Расчёты самоходных миномётов 2С4 «Тюльпан»

На кадрах демонстрируется боевая работа российских артиллеристов, стреляющих из 240-миллиметровых орудий. Отмечается, что «Тюльпаны» могут поражать хорошо защищенные объекты, которые не пробиваются установками меньшего калибра.

В ведомстве также указали, что расчёты этих миномётов не применяют пристрелочных залпов, поскольку снаряд попадает точно по заданным координатам.

Источник: Минобороны РФ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813499" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны показало работу самоходных миномётов «Тюльпан»

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая командир расчёта «Тюльпана» с позывным Связист рассказал об уничтожении командно-наблюдательного пункта ВСУ в районе Марьинки (ДНР). Для этого, по его словам, российские военные выпустили из орудия корректируемые снаряды 3Ф5 — «Смельчак».

Этот тип боеприпасов применили, поскольку цель находилась в многоэтажном здании. Кроме того, расчёты «Тюльпанов» применяют мины 3Ф2 — «Дельфин» дальностью полёта до 9 км.

Старший офицер батареи с позывным Красный, в свою очередь, заявил, что миномётчики используют для ударов по ВСУ мины массой от 130 до 230 кг, которые способны пробивать бетонные перекрытия толщиной до 3 метров.