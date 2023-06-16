Минобороны показало работу самоходных миномётов «Тюльпан»
Минобороны России показало видео со стрельбами самоходных миномётов «Тюльпан» в зоне спецоперации
Москва, 16 июня, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Расчёты самоходных миномётов 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа поразили очередные цели в зоне специальной военной операции, сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны России, которое опубликовало соответствующий видеоролик.
На кадрах демонстрируется боевая работа российских артиллеристов, стреляющих из 240-миллиметровых орудий. Отмечается, что «Тюльпаны» могут поражать хорошо защищенные объекты, которые не пробиваются установками меньшего калибра.
В ведомстве также указали, что расчёты этих миномётов не применяют пристрелочных залпов, поскольку снаряд попадает точно по заданным координатам.
Источник: Минобороны РФ.
Как сообщало ИА Регнум, 29 мая командир расчёта «Тюльпана» с позывным Связист рассказал об уничтожении командно-наблюдательного пункта ВСУ в районе Марьинки (ДНР). Для этого, по его словам, российские военные выпустили из орудия корректируемые снаряды 3Ф5 — «Смельчак».
Этот тип боеприпасов применили, поскольку цель находилась в многоэтажном здании. Кроме того, расчёты «Тюльпанов» применяют мины 3Ф2 — «Дельфин» дальностью полёта до 9 км.
Старший офицер батареи с позывным Красный, в свою очередь, заявил, что миномётчики используют для ударов по ВСУ мины массой от 130 до 230 кг, которые способны пробивать бетонные перекрытия толщиной до 3 метров.