Москва, 16 июня, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Российская актриса Кристина Бабушкина, известная по роли Валентины в сериале «Беспринципные», задержана сотрудниками полиции в центре Москвы. Об этом 16 июня сообщил Telegram-канал «112».

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Уточняется, что актриса задержана вместе с супругом Андреем Гацунаевым на Коровьем Валу. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором ехали супруги, для проверки документов. У актрисы был обнаружен подозрительный белый порошок в пакетике.

Бабушкину с супругом задержали, в настоящее время пара находится на медосвидетельствовании. Обнаруженное у актрисы вещество направлено экспертам на проверку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Хамовнический суд Москвы арестовал гражданина США музыканта Трейвиса Лика, который ранее был задержан по подозрению в распространении наркотиков.

В начале июня экс-футболиста «Анжи» Шамиля Гасанова задержали в Москве на Боровском шоссе — он переходил дорогу в неположенном месте. Гасанов вёл себя нервно, что вызвало подозрения у сотрудников полиции. При досмотре у спортсмена было обнаружено около полуграмма наркотического вещества.