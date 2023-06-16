Гонконг, Китай, 16 июня, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Продолжение конфликта Запада с Россией грозит ввергнуть мир в ядерную катастрофу, написал обозреватель в своей статье газеты South China Morning Post (SCMP) Джонатан Пауэр.

Иван Шилов ИА REGNUM Апофеоз войны

Он напомнил о публикации известного писателя-фантаста Джорджа Оруэлла, выпущенной в 1945 году после бомбардировки американцами японских городов Хиросимы и Нагасаки. Тогда публицист считал, что ядерное оружие может положить конец глобальным войнам через «мир, который не будет миром».

В свою очередь, Пауэр указал на то, что лидеры СССР и России пытались установить с Западом дружественные отношения. Однако, как полагает обозреватель SCMP, главам западных стран не хватало «мудрого подхода» к Москве.

Он отметил, что Запад проводил такую политику со времен 40-го президента США Рональда Рейгана и бывшего премьер-министра Британии Маргарет Тэтчер, которые правили в 1980-х годах. Журналист призвал западные государства очнуться и кардинальным образом изменить свою позицию по отношению к России.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года журнал Nature Food опубликовал прогноз, в соответствии с которым более 5 млрд людей могут погибнуть в случае полномасштабного ядерного конфликта между Россией и США. В статье отмечается, что подобная война вызовет на планете «ядерную зиму», которая приведет к глобальному голоду.

21 марта посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что США одержимы идеей нанести стратегическое поражение России. 13 июня президент России Владимир Путин заявил, что в случае Третьей мировой войны победителей не будет.

Вместе с тем российский лидер отметил, что в США есть очень много людей, которые понимают это и не хотят такого конфликта.