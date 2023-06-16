Новый, 477-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что один расчёт тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк» смог остановить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе посёлка городского типа Новодонецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отражая атаку, наводчик-оператор «Солнцепёка» сержант Виктор Петрунин и его сослуживцы уничтожили несколько десятков солдат ВСУ и два бронированных автомобиля противника, заявил журналистам начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Тем временем ТАСС сообщает, что при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой в ДНР российские военные взяли в плен 17 украинских военнослужащих, попавших в засаду. Попытку контрнаступления в этом районе осуществляли военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделение было отправлено в атаку без должной поддержки артиллерии.

Также известно, что ВСУ предпринимают попытки прорвать российскую линию обороны на флангах Артёмовска. По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, Вооружённые силы России предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать количество обстрелов территории города со стороны украинских войск.

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