Киев, 16 июня, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины не могли отложить контрнаступление из-за срочной необходимости добиться результатов до наступления зимы и показать Западу, что ВСУ способны что-либо противопоставить ВС России на поле боя. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Один из неназванных украинских чиновников в интервью изданию отметил, что наступательные действия неминуемо повлекут за собой огромное количество потерь как в живой силе, так и в предоставленной западными союзниками технике.

Отмечается, что главной проблемой для Вооружённых сил Украины на данный момент является отсутствие необходимого количество мобильной и дальнобойной артиллерии и современной авиации.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ при попытке контрнаступления столкнулись с жёстким отпором. Он подчеркнул, что Украина, как никогда, нуждается в поставках американских истребителей F-16 и средств противовоздушной обороны, так как Воздушно-космические силы России полностью контролируют воздух.