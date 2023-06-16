Лас-Вегас, США, 16 июня, 2023, 06:03 — ИА Регнум. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) воздержится от комментариев по поводу обвинений в адрес ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора в изнасиловании женщины, сообщается на официальном сайте организации.

Andrius Petrucenia Конор Макгрегор

В заявлении отмечается, что организаторы турнира осведомлены о скандале, но планируют собрать дополнительную информацию до начала судебного разбирательства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее онлайн-таблоид TMZ распространил информацию о том, что Конора Макгрегора обвинили в том, что он изнасиловал женщину во время матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По утверждениям потерпевшей, спортсмен совершил в отношении её действия насильственного характера в мужском туалете.

При этом ей удалось вырваться и сбежать. Женщина подала заявление в полицию, но решила пока не обращаться в суд. Представители Макгрегора отвергли обвинения против него.

В марте в Ирландии Конора Макгрегора задерживала полиция за опасное вождение автомобиля. После сдачи анализов на наркотики и алкоголь, а также оплаты залога спортсмена отпустили.

Конор Макгрегор ранее обладал поясом чемпиона UFC в легком и полулегком весе. Он одержал 22 победы в 28 матчах этого турнира, а в остальных проиграл.