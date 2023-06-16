Купянск, Украина, 16 июня, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Российские артиллеристы сорвали попытки Вооружённых сил Украины провести ротацию на передовых позициях на купянском направлении. Об этом в интервью ТАСС в пятницу, 16 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Экипажи ударных вертолётов К-52, Ми-28 и штурмовики Су-25… нанесли 11 ударов по сосредоточению живой силы, вооружению, военной и специальной технике», — сказал Зыбинский.

По его словам, потери понесли 14-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины и 103-я отдельная бригада территориальной обороны.

Кроме того, ударом артиллерии удалось сорвать три попытки ВСУ провести ротацию на передовых позициях. Также в районе Синьковки, Новомлынска и Коломыйчихи в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходные артиллерийские установки западного производства.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные пресекли деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении.

В тот же день начальник пресс-центра группировки «Запад» заявил о поражении пунктов временной дислокации ВСУ, скоплении живой силы, вооружения и военной техники в результате ударов вертолётов Ка-52 и Ми-28.