Пхеньян, 16 июня, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Военные Южной Кореи сумели поднять со дна моря часть запущенной в конце мая ракеты-носителя Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщило агентство Yonhap.

pixabay.com Флаг КНДР

По информации источника, операция по извлечению из воды объекта длинной около пятнадцати метров продолжалась на протяжении нескольких недель и была завершена в четверг, в 20:50 по местному времени.

Отмечается, что операция осложнялась большим весом предмета, быстрым течением воды и плохой видимостью под водой. Кроме того, проблемой стал также поиск мест, к которым можно было бы присоединить тросы для извлечения из воды.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти КНДР заявили, что при запуске военного разведывательного спутника «Маннигён-1» 31 мая возникла проблема на этапе запуска двигателя второй ступени его ракеты-носителя. В результате произошедшего ракета упала в Жёлтое море.

Позднее в администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля предположили, что КНДР предпримет вторую попытку запуска спутника до 11 июня.