Лондон, 16 июня, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Украинские беженцы пожаловались, что британцы заставляют их детей в школах изучать русский язык в рамках обязательных языковых проектов. Об этом 15 июня написал обозреватель Daily Mail Ник Крэйвен.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Как пояснил автор статьи, в британских начальных школах существуют различного рода языковые проекты, в рамках которых школьники изучают разные языки, в том числе русский.

«В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас? С таким количеством украинских детей здесь, в особых обстоятельствах, я думаю, что в данный момент это бестактно», — пожаловалась изданию одна из матерей.

Другая украинка рассказала, что в британских школах существуют и другие возмутительные вещи. В частности, в начальной школе детям сообщили, что в мире есть сто полов.

«В начальной школе сообщили, что у них учатся дети из разных стран и одна из целей образовательного процесса заключается в том, чтобы «ученики чувствовали себя в равной степени значимыми», — пояснила украинка.

В свою очередь представитель школы указала, что в текущем году педагоги сосредоточились на украинском языке, поэтому посчитали нужным и уместным уделить внимание и русскому языку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что британские власти выделят 150 млн фунтов стерлингов на программу помощи украинским беженцам, подыскивающим собственное жильё. Эти средства могут быть направлены на то, чтобы помочь нуждающимся найти себе работу, которая позволяла бы им арендовать постоянную жилплощадь.

В середине апреля газета Daily Mail сообщила, что британцы, приютившие беженцев с Украины, потребовали тщательнее проверять биографию нуждающихся в помощи из-за случаев мошенничества и воровства со стороны приезжих. А женщины-беженки в Великобритании вынуждены платить за аренду жилья сексом, так как выделяемых им денег не хватает.