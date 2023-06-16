Фигуранту дела об утечке документов Пентагона предъявили новые обвинения
Минюст США: фигуранту дела об утечке документов Пентагона Джеку Тейшейре предъявили новые обвинения
Вашингтон, 16 июня, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Следствие выдвинуло новые обвинения против служащего Национальной гвардии Военно-воздушных сил США Джека Тейшейры по делу об утечке секретных документов Пентагона, сообщает на своём сайте американское министерство юстиции.
Фигуранту расследования инкриминируют шесть пунктов уголовных правонарушений, касающихся изъятия и передачи закрытых данных. По каждому из них обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.
В ведомстве добавили, что Тейшейра останется под арестом, под которым он находится с апреля.
Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля стало известно об утечке сверхсекретных сведений Пентагона. Большая часть этой информации переставляла собой слайды с закрытых брифингов минобороны США. Некоторые данные содержали картографические изображения с позициями украинских войск.
13 апреля в рамках расследования утечки сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали 21-летнего Джека Тейшейру. Он возглавлял игровую онлайн-группу Thug Shaker Central, в которой состояло несколько десятков человек. Один из членов сообщества заподозрил лидера группы в том, что он мог обнародовать в Сети особо конфиденциальные данные, имея доступ к такой информации.
Следствие предположило, что Тейшейра начал выкладывать в интернет секретные сведения ещё с февраля 2022 года, из-за чего сотни документов о национальной обороне США оказались доступны широкой публике. Ему предъявили два пункта обвинения, связанные с хранением, изъятием и передачей третьим лицам секретной информации.
Сам обвиняемый объяснил свои действия желанием просветить знакомых. Он считал вооружённый конфликт между Россией и Украиной «удручающим».