Вашингтон, 16 июня, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Следствие выдвинуло новые обвинения против служащего Национальной гвардии Военно-воздушных сил США Джека Тейшейры по делу об утечке секретных документов Пентагона, сообщает на своём сайте американское министерство юстиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Джек Тейшейра

Фигуранту расследования инкриминируют шесть пунктов уголовных правонарушений, касающихся изъятия и передачи закрытых данных. По каждому из них обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

В ведомстве добавили, что Тейшейра останется под арестом, под которым он находится с апреля.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля стало известно об утечке сверхсекретных сведений Пентагона. Большая часть этой информации переставляла собой слайды с закрытых брифингов минобороны США. Некоторые данные содержали картографические изображения с позициями украинских войск.

13 апреля в рамках расследования утечки сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали 21-летнего Джека Тейшейру. Он возглавлял игровую онлайн-группу Thug Shaker Central, в которой состояло несколько десятков человек. Один из членов сообщества заподозрил лидера группы в том, что он мог обнародовать в Сети особо конфиденциальные данные, имея доступ к такой информации.

Следствие предположило, что Тейшейра начал выкладывать в интернет секретные сведения ещё с февраля 2022 года, из-за чего сотни документов о национальной обороне США оказались доступны широкой публике. Ему предъявили два пункта обвинения, связанные с хранением, изъятием и передачей третьим лицам секретной информации.

Сам обвиняемый объяснил свои действия желанием просветить знакомых. Он считал вооружённый конфликт между Россией и Украиной «удручающим».