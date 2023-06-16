Вашингтон, 16 июня, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит обещаниям экс-главы Белого дома Дональда Трампа в случае победы на выборах в США в течение суток разрешить украинский конфликт.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Почему он не сделал это раньше? Он был президентом, когда здесь шла война», — сказал Зеленский в интервью телекомпании NBC, имея в виду боевые действий на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, которые шли с 2014 года.

Он добавил, что американские политические деятели, выступающие за сокращение объёмов поставок военной помощи, представляют серьёзную угрозу для способности ВСУ продолжать боевые действия.

«США придётся выбирать между тем, чтобы распустить НАТО или сражаться», — резюмировал Зеленский, указывая на возможность непосредственного участие американского государства в вооружённом конфликте.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта Дональд Трамп заявил, что знает, как разрешить ситуацию на Украине в течение суток. По его словам, разрешение конфликта не является сложной задачей. При этом экс-президент не стал объяснять, каким именно образом он собирается это сделать.