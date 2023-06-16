ДНР, 16 июня, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины предпринимают попытки прорвать российскую линию обороны на флангах Артёмовска, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону и не допустить наших наступательных действий», — сказал Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума 16 июня.

По его словам, Вооружённые силы России предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать количество обстрелов территории города со стороны ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее Денис Пушилин сообщил, что ситуация в Артёмовске сложная, но абсолютно контролируемая. По его словам, ВСУ регулярно атакуют город с беспилотных летательных аппаратов.

Об освобождении Артёмовска официально сообщили в Министерстве обороны России 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин поздравил с этим российские штурмовые отряды и Вооружённые силы.