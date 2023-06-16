Лондон, 16 июня, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Члены экологического протестного движения Just stop oil («Просто остановите нефть») прервали показ оперы «Диалоги кармелиток» Франсиса Пуленка на Глайндборнском фестивале на востоке Англии. Об этом организаторы протестной акции написали в своём микроблоге.

Василий Иванов ИА REGNUM В зрительном зале

Трое экоактивистов пришли на концерт как обычные зрители, но через час после начала представления встали со своих мест и начали выкрикивать лозунги «Нет новой нефти и новому газу». Кроме того, они гудели и взорвали несколько хлопушек.

Показ оперы возобновили через 20 минут после произошедшего. При этом нарушителей не стали задерживать.

Газета The Daily Telegraph отмечает, что ранее организаторы Глайндборнского фестиваля обязались добиваться того, чтобы к 2030 году выбросы углерода сократились вдвое, а к 2050 году прийти к «углеродной нейтральности». Кроме того, в 2012 году рядом со зданием оперного театра в имении Глайндборн установили 67-метровую ветряную турбину, которая должна была напоминать о необходимости борьбы с изменением климата.

При этом жители близлежащих населенных пунктов тогда жаловались на то, что этот объект портит окружающую природную красоту.

Движение Just stop oil выступает за скорый переход к зеленой энергетике. Оно образовалось в феврале 2022 года и успело провести несколько скандальных акций.

14 октября активисты этого движения разлили томатный суп на картину Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. 27 октября экоактивисты совершили акт вандализма в отношении картины «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера в Королевской галерее Маурицхёйс в нидерландской Гааге.