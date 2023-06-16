Оттава, 16 июня, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Как минимум 15 человек погибли, ещё десять получили ранения в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса с пассажирами в канадской провинции Манитоба. Об этом 15 июня сообщил телеканал CTV.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на Трансканадском шоссе, недалеко от города Кэрберри. По предварительным данным, столкнулись фура и микроавтобус, в результате микроавтобус вылетел в кювет и загорелся.

Уточняется, что большинство пассажиров микроавтобуса были пенсионерами. К месту ДТП власти региона направили бригады медиков из всех близлежащих населённых пунктов, а также из административного центра — Виннипега. Кроме того, к месту аварии прибыли медицинские вертолёты. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал смертельную аварию трагическим событием. Глава канадского правительства выразил соболезнования всем, потерявшим близких и добавил, что не может представить, «какую боль испытывают пострадавшие, но канадцы с вами».

Ранее ИА Регнум сообщало о ДТП в Ставропольском крае, в результате которого погибла 25-летняя женщина и двое её малолетних детей. Прокуратура Туркменского района Ставрополья начала проверку по факту смертельного ДТП, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.