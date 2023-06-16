Париж, 16 июня, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Большие потери в личном составе и военной технике Вооружённых сил Украины свидетельствуют о непрофессионализме украинской армии, заявил обозреватель французского издание Ouest-France Филипп Шапло.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Можем ли мы списать большие потери, зафиксированные в конце прошлой недели, на неопытность экипажей, оснащённых и хорошо тренированных, но не закалённых в бою», — сказал Шапло.

Как передавало ИА Регнум, ранее советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Верховную раду объявить импичмент Владимиру Зеленскому в связи с провалившейся попыткой Вооружённых сил Украины провести контрнаступление.

По его мнению, провал украинского наступления связан с ужасной подготовкой и огромным количеством совершённых ошибок.

Как заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и военной технике при нескольких неудачных попытках перейти в наступление в районе Макаровки.