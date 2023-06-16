Лос-Анджелес, США, 16 июня, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Известный американский киноактёр Аль Пачино в четвертый раз стал отцом, у него родился сын, сообщает онлайн-таблоид TMZ со ссылкой на представителя голливудской звезды Стэна Розенфилда.

Цитата из к/ф «Адвокат дьявола». Реж. Тейлор Хэкфорд. 1997. США Аль Пачино

Очередной ребёнок появился у кинодеятеля в 83 года. Матерью малыша стала 29-летняя Нур Альфаллах. Для неё это первый ребёнок. Мальчика назвали Роман Пачино.

У Аль Пачино есть также 33-летняя дочь Джулия Мария от Яны Тэррант и двойняшки от актрисы Беверли Д’Анджело — Антон Джеймс и Оливия Роуз.

Аль Пачино стал популярен после выхода фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» (1972), где он сыграл Майкла Корлеоне. Актёра также хорошо знают по кинокартинам Брайана Де Пальмы «Лицо со шрамом» (1983) и Майкла Манна «Схватка» (1995).

За участие в фильме Фрэнка Слейда «Запах женщины» (1992) Аль Пачино получил премию «Оскар» в номинации Лучшая мужская роль. Он также работает как кинорежиссёр и сценарист.