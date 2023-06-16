Донецк, 16 июня, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предположил, что украинская сторона будет препятствовать проведению предстоящих выборов в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Конечно, они будут чинить препятствия, а мы должны выработать все эти модели противодействия им», — заявил Пушилин в интервью «Известиям», опубликованном в пятницу, 16 июня.

Пушилин добавил, что силовые структуры региона на данный момент прорабатывают механизмы защиты и противодействия противнику, заинтересованному в подрыве нормального течения выборов.

Единый день голосования пройдёт в России 10 сентября 2023 года. Впервые в нём примут участие Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня Московская городская дума утвердила дату проведения выборов мэра столицы России на 10 сентября 2023 года. Также Центральная избирательная комиссия утвердила проведения в 24 регионах дистанционного электронного голосования.