Вашингтон, 16 июня, 2023, 03:17 — ИА Регнум. «Стальная стена» не дала Украине успешно провести контрнаступление в зоне специальной военной операции, написал в своём микроблоге полковник армии США в отставке, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

Он отметил, что в ходе нынешней наступательной кампании украинские военные за неделю потеряли 7 тысяч погибшими, а также 160 танков и 360 бронемашин. При этом Вооружённым силам Украины не удалось достичь существенных результатов.

Кроме того, Блэк назвал бесчеловечными призывы Запад в адрес Киева воевать «до последнего украинца».

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня газета Global Times привела мнение экспертов в своей статье, в которой утверждается, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд Запада. 14 июня обозреватель Карен Деюнг в публикации для издания The Washington Post предположила, что западные страны начнут подталкивать Киев к переговорам с Москвой в случае, если наступательная операция ВСУ провалится.

15 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что киевская армия ещё не начинала контрнаступление, а лишь занимается тестированием российской обороны.

В свою очередь экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин призвал объявить импичмент украинскому лидеру Владимиру Зеленскому из-за неудач в рамках проведения контрнаступления ВСУ. Эксперт обвинил президента страны в больших потерях и «разгроме» Вооружённых сил Украины.