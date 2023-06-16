Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Более 30 гаражей загорелись в Санкт-Петербурге, площадь пожара составила более 500 кв. метров. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Возгорание произошло вечером на улице Фучика. Общая площадь пожара составила более 500 кв. метров, ему был присвоен второй ранг сложности. Как уточнили очевидцы, прибывшие на место происшествия спасатели около часа не могли получить воду для тушения пожара из-за поломки пожарного гидранта на перекрёстке улиц Софийской и Фучика.

Всего спасателям на борьбу с пожаром понадобилось около пяти часов. В 22:17 мск пожар был локализован, но тушение и проливка конструкций продолжались. Пожарным пришлось тянуть магистрали для подачи воды за десятки метров.

Въезд на улицу Фучика со стороны Софийской полностью перекрыт. К борьбе с пожаром привлечены до десяти пожарных расчетов. Владельцам автомобилей не дают забрать их даже из тех гаражных боксов, которые не охвачены огнём.

Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что у станции метро «Купчино» на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге загорелось здание автосервиса. Уточняется, сто возгорание произошло в той части здания, где находятся грузовые автомобили.