Грозный, 16 июня, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Бойцы специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» успешно продвигаются в боях за Марьинку (ДНР) и совсем скоро полностью освободят этот город, написал в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

Он отметил, что после того, как Марьинка окажется под контролем российских войск, ВСУ прекратят обстрелы Петровского района Донецка.

«Совсем скоро, как только наши войска полностью овладеют этим населенным пунктом, обстрелы Петровского района Донецка прекратятся, так как артиллерия ВСУ не будет его досягать», — написал глава республики.

Кроме того, Кадыров подчеркнул, что освобождение Марьинки приблизит окружение другого города в ДНР — Авдеевки. Он рассказал, что в Сети появилась недостоверная информация о том, что подразделения «Ахмата» якобы покинули свои позиции в Марьинке и находятся в Белгороде.

Глава Чечни добавил, что бойцы специального отряда несут службу не только в Белгородской области, но и находятся на многих других важных направлениях проведения специальной военной операции (СВО).

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что бойцы «Ахмата» ведут активные боевые действия в центральной части Марьинки. 14 июня врио главы ДНР Денис Пушилин назвал ситуацию на южнодонецком и марьинском направлениях контролируемой, но сложной.

Он отметил, что противнику не удалось продвинуться на серьёзные расстояния. При этом под Марьинкой российские силы добились оперативного контроля.

15 июня советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что наиболее горячими направлениями боевых действий на донецком участке фронта продолжают оставаться угледарское и артёмовское направления, а также Марьинка и Авдеевка.