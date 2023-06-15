Вашингтон, 16 июня, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Хамством ответил президент США Джозеф Байден журналисту на вопрос об украинском досье ФБР 15 июня в ходе мероприятия в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Журналист задал Байдену вопрос о том, почему американский лидер указан как «большой человек» в материалах ФБР по Украине.

«Почему вы задаете такой тупой вопрос?» — ответил представителю СМИ глава Белого дома.

Западные СМИ сообщили на этой неделе, что один из топ-менеджеров украинской компании «Бурисма» называет Байдена «большим человеком». Предполагается, что он дал Байдену, в бытность политика вице-президентом, взятку в пять миллионов долларов и сохранил в качестве страховки записи телефонных разговоров с ним. Пояснялось, что речь шла об оплате неких политических решений. При этом в руководство «Бурисмы» входил сын действующего американского лидера Хантер Байден.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковали после того, как она резко прервала брифинг и буквально сбежала с трибуны после вопроса о расследовании связей экс-президента Дональда Трампа с Россией.