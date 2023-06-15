Нижний Новгород, 16 июня, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Надзорные органы проведут внеплановую проверку детских оздоровительных организаций в Нижегородской области после смерти подростка, отдыхавшего в одном из таких учреждений, сообщил в своём Telegram-канале заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

Речь идёт о случае в санаторно-реабилитационном центре «Золотой колос» в Арзамасском районе. Кроме того, в поле зрения властей попал лагерь «Лазурный» Выксунского района, где нескольким детям стало плохо.

«По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина возглавил межведомственную комиссию по организации помощи и расследованию причин, приведших к заболеванию детей в двух детских оздоровительных лагерях», — написал чиновник.

Он призвал не распространять недостоверную информацию о происшествиях и их причинах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в 13-летний школьник почувствовал себя плохо в лагере «Золотой Колос». У него поднялась температура и началась рвота, а после ребёнок скончался.

По предварительной версии, причиной смерти стала инфекция. По факту гибели подростка следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области возбудило уголовное дело.

Кроме того, Роспотребнадзор, Следственный комитет и прокуратура проверяют информацию о возможной вспышке стрептококковой инфекции в лагере «Лазурный», где на недомогание пожаловались несколько детей.