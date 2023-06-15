Ставрополь, 16 июня, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Женщина и двое её малолетних детей погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 21:00 мск 15 июня на 90-м километре автодороги Журавное — Благодарный — Кучерла — Красный Маныч. По предварительным данным, водитель автомобиля Chery по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai.

От полученных травм на месте ДТП скончались 25-летняя женщина-пассажир Hyundai и двое её малолетних детей. Уточняется, что детей перевозили, вопреки требованиям правил дорожного движения, без детских автокресел, это спровоцировало смертельные травмы. Кроме того, в результате ДТП пострадали оба водителя — участника аварии, они госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Со слов водителя автомобиля Chery, он совершил вынужденный выезд на встречную полосу, так как ему создали помеху по ходу движения. Прокуратура Туркменского района Ставрополья начала проверку по факту смертельного ДТП, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что трёхлетнего мальчика госпитализировали в хирургическое отделение после того, как его сбил водитель электросамоката в Таганском районе Москвы. Полиция разыскивает неизвестного, который сбил ребёнка и скрылся с места происшествия.