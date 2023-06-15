Вашингтон, 16 июня, 2023, 01:18 — ИА Регнум. Председатель комитета по надзору и подотчётности палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Джеймс Комер заявил, что действующий президент страны Джо Байден мог получить из-за рубежа взятки на сумму до $30 миллионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Наше расследование направлено на поиск денег… Могу вас заверить, что мы выявим дополнительные средства, которые были переведены семье Байдена иностранными гражданами и другими странами», — сказал Комер в эфире телеканала Fox News 15 июня.

По словам американского конгрессмена, он получил данные, что семья Джо Байдена могла получить взятки на сумму от 10 миллионов долларов, которая при продолжении расследования может вырасти до 20-30 миллионов.

В мае представители Республиканской партии США заявили, что обнаружили доказательства и улики, указывающие на связь Джо Байдена с зарубежными компаниями, через сеть которых действующий президент и его ближайшее окружение получали миллионы долларов.

Как передавало ИА Регнум, ранее конгрессмен от Республиканской партии США Ронни Джексон обвинил американского президента в связи с украинской корпорацией Burisma, специализирующейся на добыче природного газа. По его словам, семья главы Белого дома могла получать взятки от исполнительного директора компании.