Энергодар, Запорожская область, 16 июня, 2023, 01:07 — ИА Регнум. Автоколонна Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в которой находился глава организации Рафаэль Гросси которая возвращалась на территорию Украины после визита на Запорожскую АЭС, была остановлена из-за стрельбы. Об этом 16 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

Как уточнил представитель МАГАТЭ, после посещения ЗАЭС автоколонна была остановлена. В течение нескольких минут отчётливо слышалась стрельба, однако для кортежа непосредственной опасности не было. В МАГАТЭ не располагают иной информацией об инциденте.

Как рассказал ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, ВСУ гарантировали соблюдение режима тишины до 18:00 мск, в связи с визитом Рафаэля Гросси на ЗАЭС. Однако режим был нарушен украинской стороной когда миссия МАГАТЭ возвращалась на Украину с Запорожской АЭС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, Киев не заинтересован в ядерной безопасности ЗАЭС. Он подчеркнул, что в противном случае украинская армия не осуществляла бы регулярные обстрелы атомной электростанции.