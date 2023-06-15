Киев, 16 июня, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Верховная Рада должна объявить импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с неудавшейся попыткой ВСУ провести контрнаступление, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Эксперт назвал наступление киевских войск «абсолютно бездарным и тупым». Соскин отметил, что провал кроется в ужасной подготовке, в ходе которой допустили «целый ряд ошибок».

По словам экс-советника, эта ситуация привела к «разгрому ВСУ». Он возложил вину за неудачи ВСУ на украинского лидера, поскольку тот «сосредоточил в своих руках всю власть».

Соскин также обвинил президента страны в больших потерях в подразделениях Вооружённых сил Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня украинский президент признал, что киевская армия, пытаясь наступать, сталкиваются с жёстким сопротивлением, которое оказывают российские силы. Он признал, что бои, ведущиеся в настоящее время, станут решающими.

Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что контрнаступление ВСУ проваливалось из-за тактики, которую избрал президент России Владимир Путин. Эксперт отметил, что план российского лидера оказался эффективен.

Он подчеркнул, что с начала спецоперации Россия старалась минимизировать потери среди своих военнослужащих. Макгрегор также добавил, что власти США осознали то, что Украина находится на грани катастрофы из-за неудачных попыток ВСУ осуществить прорыв российской обороны.