Пхукет, Таиланд, 16 июня, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Турист из России утонул в плавательном бассейне на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 15 июня сообщил новостной портал Phuket News.

Пхукет

Тело российского туриста, 22-летнего мужчины, уроженца Читы, было обнаружено в бассейне утром 15 июня на частной вилле в районе Равай на юге Пхукета. Глубина бассейна составляла 1,8 метра.

Сотрудники полиции уточнили. что погибший был опознан как 22-летний гражданин России, родившийся в городе Чита. По предварительным данным, смерть мужчины наступила за 12 часов до того, как его тело было обнаружено сотрудником, отвечающим за техническое состояние бассейна.

Отмечается, что погибший проводил в бассейне много времени, занимаясь йогой и фридайвингом. Начато расследование причин и обстоятельств гибели туриста.

Ранее ИА Регнум сообщало, что гражданин России, управлявший мотоциклом, погиб в результате столкновения с грузовиком в Таиланде. По словам водителя грузовика, 45-летний мотоциклист врезался в кузов его автомобиля после того, как он остановился на перекрёстке на запрещающий сигнал светофора.