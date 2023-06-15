Вашингтон, 16 июня, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании женщины во время баскетбольного матча, сообщает онлайн-таблоид TMZ.

Иван Шилов ИА REGNUM Актер Конор Макгрегор

Речь идёт об происшествии, которое якобы произошло во время игры клубов «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Потерпевшая заявила, что боец затащил ее в мужской туалет, где совершил действия насильственного характера.

При этом она смогла вырваться и сбежать. Женщина обратилась в полицию, но пока не планирует подавать на Макгрегора в суд. Представители бойца отвергли её обвинения.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2019 года в одном из ирландских пабов Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину. Утверждалось, что спортсмен предложил собравшимся в заведении выпить за его счет, но пожилой мужчина отказался и сделал этом в оскорбительной для бойца форме.

В октябре 2021 года Конор Макгрегор разбил нос итальянскому телеведущему и диджею Франческо Фаччинетти. Это случилось в Ватикане, на мероприятии в честь крещения сына бойца ММА. Фаччинетти после инцидента заявил, что Макгрегор набросился на него беспричинно.

Конор Макгрегор является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. За свою карьеру в боях без правил он провёл 28 поединков, в которых он победил 22 раза и потерпел поражение 6 раз.