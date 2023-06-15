Кривой Рог, Украина, 15 июня, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Ограничения на потребление воды будут ужесточены и продлятся долго в Кривом Роге Днепропетровской области из-за обмеления Каховского водохранилища. Об этом 15 июня заявил мэр города Александр Вилкул.

(сс) Catrifle Александр Вилкул

Как уточнил глава Кривого Рога, 70% города было запитано из Каховского водохранилища, которое на сегодняшний день перестало существовать. Остался единственный резервуар — Южное водохранилище. Поэтому ограничения на потребление воды есть и сохранятся ещё долго, при этом будут становиться жёстче.

«Мы прикручиваем промышленность — мы договорились — и снижаем давление для населения. Вода — это не электричество, которое можно выключить и включить по часам», — пояснил Вилкул.

Мэр Кривого Рога добавил, что властями города принято единственно верное в создавшейся ситуации решение — снизить давление воды в трубах для населения и ограничить работу промышленности до окончания прокладки альтернативных систем водоснабжения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Кривом Роге Днепропетровской области Украины начались проблемы с водоснабжением из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. Мэр города Вилкул призвал жителей не поддаваться панике.

Глава Криворожской областной военной администрации (ОВА) Евгений Сытниченко уточнил 9 июня, что предприятия Кривого Рога частично приостановили свою работу из-за ситуации с водоснабжением после разрушения Каховской ГЭС. Сытниченко пояснил, что предприятия уменьшили забор воды и работают в режиме жёсткой экономии.