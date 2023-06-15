Мадрид, 15 июня, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Испания направит Украине полевой госпиталь и 20 бронетранспортеров (БТР), объявила испанский министр обороны Маргарита Роблес, сообщается на сайте правительства королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Она уточнила, что сначала боевые машины прибудут в Польшу. Планируется, что это произойдёт 19 июня. Указанная партия бронетранспортеров пополнит 40 БТР, которые были получены ВСУ от Испании ранее.

Кроме того, Роблес напомнила о четырех танках Leopard 2A4 для киевской армии, находившихся в ремонте. Министр также отметила, что перед доставкой полевого госпиталя Испания намерена провести обучение украинских военных, которые будут работать в нём.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выделят Киеву новый пакет военной помощи на сумму $325 млн. Средства направят на закупку для ВСУ установок противовоздушной обороны (ПВО) и противотанковых комплексов.

В состав этого пакета помощи также войдут бронетехника и боеприпасы, в том числе и снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя это решение США, заявил, что американская сторона всё глубже втягивается в пучину украинского конфликта.

Дипломат подчеркнул, что властей Соединённых Штатов не интересует ни судьба Украины, ни количество жертв, к которым приведут боевые действия.